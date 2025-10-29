Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 09:54

В российском регионе предотвратили теракт на транспортном объекте

В Ставропольском крае пресекли теракт на объекте транспорта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте транспорта в Ставропольском крае, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) службы. Там отметили, что задержан житель Георгиевска, который действовал по заданию спецслужб Украины.

На территории Ставропольского края пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб, — говорится в сообщении.

В ЦОС рассказали, что мужчина связался с украинскими спецслужбами с помощью мессенджера Telegram. Он сделал фото и видео объекта транспортной инфраструктуры, который собирался подорвать. Также мужчина недавно приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили в Крыму покушение на высокопоставленного сотрудника МВД. К преступлению причастен завербованный украинскими спецслужбами 19-летний житель Симферополя. Во время обыска у задержанного нашли готовую бомбу весом более 400 граммов.

До этого в Санкт-Петербурге арестовали женщину, бросившую три бутылки с зажигательной смесью в ворота полицейского отделения. Ее обвинили в совершении теракта. Петербурженка могла выполнять просьбу мошенников.

Россия
ФСБ
Ставропольский край
теракты
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 октября: где сбои в РФ
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
В ФТС описали ситуацию с очередями из фур на границе России и Казахстана
Российские регионы могут получить право на жесткие меры против никотина
Раскрыто место похорон Романа Попова
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.