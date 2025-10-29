В российском регионе предотвратили теракт на транспортном объекте В Ставропольском крае пресекли теракт на объекте транспорта

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте транспорта в Ставропольском крае, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) службы. Там отметили, что задержан житель Георгиевска, который действовал по заданию спецслужб Украины.

На территории Ставропольского края пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб, — говорится в сообщении.

В ЦОС рассказали, что мужчина связался с украинскими спецслужбами с помощью мессенджера Telegram. Он сделал фото и видео объекта транспортной инфраструктуры, который собирался подорвать. Также мужчина недавно приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили в Крыму покушение на высокопоставленного сотрудника МВД. К преступлению причастен завербованный украинскими спецслужбами 19-летний житель Симферополя. Во время обыска у задержанного нашли готовую бомбу весом более 400 граммов.

До этого в Санкт-Петербурге арестовали женщину, бросившую три бутылки с зажигательной смесью в ворота полицейского отделения. Ее обвинили в совершении теракта. Петербурженка могла выполнять просьбу мошенников.