29 октября 2025 в 11:19

В Подольске после взрывов пропали свет и вода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Город Подольск в Одесской области остался без света и частично без воды после серии взрывов, передает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По его данным, это произошло в ночь на 29 октября и утром. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как уточняет издание, взрывы произошли на территории предприятия «Одесские электросети». Кроме того, при ЧП были повреждены объекты транспортной инфраструктуры области, после чего произошел пожар. На этом фоне задерживаются два поезда.

В Киеве в ночь с 24 на 25 октября прогремела серия взрывов. По данным украинских СМИ, по левому берегу Днепра мог быть произведен удар баллистической ракетой. После взрыва разгорелся пожар. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что на Украине объявили угрозу дальней баллистики из-за возможного запуска российской ракеты «Орешник». Граждан призвали немедленно отправиться в укрытия. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Украина
взрывы
Одесская область
свет
вода
