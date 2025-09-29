Евросоюз частично восстановил санкции против Ирана

Совет Европейского союза частично восстановил санкции в отношении Ирана, об этом говорится в соответствующем заявлении. Такое решение принято вслед за аналогичными действиями стран «Евротройки», в число которых входят Великобритания, Германия и Франция. Ограничения касаются деятельности Ирана по распространению ядерного оружия.

Сегодня совет принял решение восстановить ряд ограничительных мер в отношении деятельности Ирана по распространению ядерного оружия, действие которых было приостановлено после вступления в силу Соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году, — говорится в документе.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с британским, французским и немецким дипломатами попытки ввести санкции против Ирана. Дипломат объяснил, что у Лондона, Парижа и Берлина нет для этого правовых оснований.

В конце августа страны «Евротройки» начали процесс восстановления санкций против Ирана. Их решение связано с провалом переговоров по ядерной программе Исламской Республики.