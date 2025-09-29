Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 13:29

В ГД назвали три фактора, благодаря которым партия Санду выиграла выборы

Депутат Вассерман: партия Санду выиграла выборы благодаря наглому обману

Майя Санду Майя Санду Фото: DUMITRU DORU/EPA/TASS

Партия «Действие и солидарность», возглавляемая президентом Молдавии Майей Санду, одержала победу на парламентских выборах благодаря вбросам на зарубежных избирательных участках, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, сложившаяся ситуация напоминает прошлогодние президентские выборы, на которых Санду выиграла с использованием подобных методов.

Правящая партия Молдавии совершенно очевидным образом проиграла эти выборы, но осталась на плаву, по сути, благодаря нескольким факторам. Первый: нагло, без каких бы то ни было оснований сняли с выборов чуть ли не половину действующих в стране партий. Второе: массовые, совершенно не скрываемые вбросы на зарубежных участках, — пояснил Вассерман.

Депутат добавил, что третий фактор — это изоляция сотен тысяч молдавских граждан, находящихся в России, от возможности участвовать в выборах. Он отметил, что на всех этих людей выделили всего 10 тысяч бюллетеней и организовали лишь два избирательных участка в Москве.

Граждан Молдавии, живущих в Приднестровье, фактически изолировали от выборов. Там число избирательных участков было раза в два меньше, чем на прошлогодних президентских выборах, когда, кстати, тоже Санду победила исключительно путем массированного вброса на избирательных участках Западной Европы. Так что вполне очевидно, что правящая партия проиграла, — отметил Вассерман.

Парламентарий подчеркнул, что западные наблюдатели не замечают нарушений или объявляют их несуществующими. По его словам, это лишает граждан Молдавии возможности законным путем провести новые выборы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не готов высказываться о результатах парламентских выборов в Молдавии. Он отметил, что некоторые молдавские политики уже выразили недовольство и не согласны с итогами голосования, указав на возможные нарушения.

