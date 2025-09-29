Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:51

«Просто шок»: соседка об атаке, при которой погибли пенсионерка с внуком

Соседка погибшей в Воскресенске пенсионерки заявила, что находится в шоке

Фото: NEWS.ru

Соседка пенсионерки из Воскресенска Московской области, которая погибла вместе с маленьким внуком в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины, рассказала NEWS.ru, что до сих пор находится в шоковом состоянии. По словам Ольги, у нее пока нет никаких эмоций.

Я даже не плакала, у меня просто шок. У меня пока нет никаких эмоций. Я подумала, что громыхнуло, у меня горит свет, и сейчас на нас свалится беспилотник, и через две минуты шарахнуло, — вспомнила женщина.

Она добавила, что соседи были хорошими людьми, с которыми они всегда дружили. Мальчик помогал бабушке. О гибели пенсионерки и ребенка Ольга и ее супруг узнали от прибывших на вызов сотрудников МЧС.

Муж пошел и спросил у МЧС. Они сказали, что да, там они засыпаны, и достать их пока [нет возможности]. Вот их достали — полдня прошло, наверное, — рассказала собеседница.

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 29 сентября. Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, 76-летняя женщина и ее внук погибли при атаке беспилотников. Он выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать помощь семье.
