Военэксперт раскрыл, как поражать позиции ВСУ в городских кварталах Военэксперт Перенджиев: нужно точечно бить по позициям ВСУ в городе

Чтобы поразить позиции украинской армии в городских кварталах, нужно применять точечные удары, рассказал в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, малые БПЛА могут выводить из строя артиллерию ВСУ.

Я предложил бы использовать методы точечных ударов. У нас уже есть разработки по малым БПЛА размером со стрекозу, которые могут забираться в механизмы пушек ракетных систем и выводить их из строя, подрывая лишь расчет, — заявил Перенджиев.

По его словам, ВС РФ отвечают на удары по энергоинфраструктуре, и закончится это тем, что Украина может вообще лишиться электроэнергии как таковой. Нужно продолжать и дальше бить по подстанциям, выводить из строя мощности, которые питают их оборонные предприятия и обеспечивают электрическую тягу на железной дороге, подчеркнул эксперт.

Для ВСУ использовать живой щит — обычная практика. Это провокация в расчете на то, что если мы по ним ударим в ответ, то невольно заденем жилой фонд, тогда нас можно будет обвинить в том, что мы бьём по мирным жителям, и все на Западе будут возмущаться, — сказал Перенджиев.

Ранее стало известно, что украинские войска хаотично обстреливают Белгород. По словам местных жителей, взрывы были слышны в разных районах города. Жители города утверждали, что в некоторых районах зафиксированы перебои с водоснабжением и электричеством.