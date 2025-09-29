Водитель разнес закусочную, уходя от полиции В Великобритании водитель разнес закусочную во время преследования полицией

В британском Рочдейле 30-летний мужчина разнес здание закусочной, скрываясь от полиции на автомобиле, сообщает газета Metro со ссылкой на полицию Большого Манчестера. Погоня началась на Уолмерсли-Роуд в Бери и завершилась столкновением на Бридж-стрит.

Около 03:50 утра 28 сентября мы отреагировали на сообщения о продолжающихся беспорядках на Уолмерсли-Роуд в Бери. По прибытии полиции автомобиль скрылся, после чего началась погоня с применением специальной тактики. Подозреваемый двигался в направлении Хейвуда, где столкнулся со зданием на Бридж-стрит, — уточнили в полиции.

После столкновения фасад здания был разрушен. Дом признан аварийным, все жильцы эвакуированы. Для расчистки завалов привлекли специалистов с соответствующей техникой.

Водителя арестовали по подозрению в несоблюдении требования представителя власти, угрозах жизням и опасном вождении. Его с травмой руки доставили в больницу. Представители городского совета проводят коммунальное расследование безопасности дальнейшей эксплуатации поврежденного дома.

