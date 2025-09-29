Водитель разнес закусочную, уходя от полиции

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 17:03

В Великобритании водитель разнес закусочную во время преследования полицией

Фото: Peter Manning/Global Look Press

В британском Рочдейле 30-летний мужчина разнес здание закусочной, скрываясь от полиции на автомобиле, сообщает газета Metro со ссылкой на полицию Большого Манчестера. Погоня началась на Уолмерсли-Роуд в Бери и завершилась столкновением на Бридж-стрит.

Около 03:50 утра 28 сентября мы отреагировали на сообщения о продолжающихся беспорядках на Уолмерсли-Роуд в Бери. По прибытии полиции автомобиль скрылся, после чего началась погоня с применением специальной тактики. Подозреваемый двигался в направлении Хейвуда, где столкнулся со зданием на Бридж-стрит, — уточнили в полиции.

После столкновения фасад здания был разрушен. Дом признан аварийным, все жильцы эвакуированы. Для расчистки завалов привлекли специалистов с соответствующей техникой.

Водителя арестовали по подозрению в несоблюдении требования представителя власти, угрозах жизням и опасном вождении. Его с травмой руки доставили в больницу. Представители городского совета проводят коммунальное расследование безопасности дальнейшей эксплуатации поврежденного дома.

Ранее стало известно, что отказавшегося пристегнуть ремень пьяного пассажира полицейские вынесли, протащив по полу, из самолета под аплодисменты окружающих. Инцидент произошел 13 сентября на рейсе из Манчестера на Ибицу. По словам очевидцев, мужчину долго уговаривали подчиниться требованиям безопасности, но безрезультатно — вмешаться пришлось полиции.

