Водитель извинился на камеру и теперь требует 5 млн рублей Житель Петербурга требует с МВД 5 млн рублей за публикацию видео его извинений

Житель Санкт-Петербурга потребовал от полицейских компенсации в размере 5 млн рублей за публикацию видео с его извинениями за нарушение ПДД, сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Иск от мужчины поступил в Смольнинский районный суд. В нем он также требует удалить эту запись.

Иск подан к ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В мае 2025 года 38-летний водитель был задержан сотрудниками ДПС за выезд на полосу встречного движения. На мужчину составили протокол. Тогда же он добровольно записал видеообращение с извинениями, где объяснил, что нарушил правила из-за спешки и опоздания, а также пообещал впредь соблюдать ПДД. Позже видео было опубликовано пресс-службой ведомства.

