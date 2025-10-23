Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 11:00

Водитель извинился на камеру и теперь требует 5 млн рублей

Житель Петербурга требует с МВД 5 млн рублей за публикацию видео его извинений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга потребовал от полицейских компенсации в размере 5 млн рублей за публикацию видео с его извинениями за нарушение ПДД, сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Иск от мужчины поступил в Смольнинский районный суд. В нем он также требует удалить эту запись.

Иск подан к ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В мае 2025 года 38-летний водитель был задержан сотрудниками ДПС за выезд на полосу встречного движения. На мужчину составили протокол. Тогда же он добровольно записал видеообращение с извинениями, где объяснил, что нарушил правила из-за спешки и опоздания, а также пообещал впредь соблюдать ПДД. Позже видео было опубликовано пресс-службой ведомства.

Ранее прокуратура добилась взыскания компенсации с товарищества собственников жилья за травму школьницы, полученную при падении на обледеневшей пешеходной дорожке в Санкт-Петербурге. Пострадавшей несовершеннолетней назначена выплата в размере 600 тыс. рублей. У девочки диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

