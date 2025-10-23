Как избежать или отменить штраф за парковку в центре Уфы: помощь водителям

Летом 2025 года на девяти улицах в центре Уфы заработали платные муниципальные парковки. Стоимость стоянки составляет 40 рублей в час, первые 20 минут бесплатны. Штраф за парковку в Уфе при неоплате достигает 1500 рублей.

За что выписывают штрафы

Нарушением считается размещение транспортного средства на платной парковке без оплаты установленной стоимости услуг. Контроль осуществляется мобильными и стационарными комплексами фото- и видеофиксации. Оплатить парковку можно через приложение «Горпарковки», профильный сайт, банкоматы или по СМС до 23:59 текущего дня.

Как оспорить штраф в Уфе: пошаговая инструкция

Обжаловать постановление можно в течение 10 суток со дня его получения.

Составьте жалобу в свободной форме: укажите номер и дату постановления, опишите причины несогласия, приложите доказательства (фото, видео, чеки об оплате). Обратитесь в административную комиссию муниципалитета Уфы, которая вынесла постановление. Жалобу можно подать лично или заказным письмом. При отказе обращайтесь в районный суд столицы Башкирии через ГАС «Правосудие» или лично.

Жалоба рассматривается в течение 10 дней.

Что грозит злостным нарушителям

Власти Уфы изучают опыт Казани, где на колеса неплательщиков устанавливают блокираторы. В первые дни работы платных парковок на штрафстоянку отправили 134 автомобиля за нарушения ПДД. Штраф за парковку в Уфе остается неизменным — 1500 рублей за каждый случай неоплаты.

