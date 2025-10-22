Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 11:31

Суд принял решение по правомерности штрафов с двух дорожных камер

Верховный суд назвал правомерными штрафы с двух дорожных камер

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Верховный суд России подтвердил правомерность многократного штрафования водителей за превышение скорости на коротком участке дороги, передает «Коммерсант». Решение было принято после жалобы водителя воронежского автопредприятия, получившего два штрафа с интервалом в 22 секунды.

Судья Сергей Кузьмичев отклонил доводы компании о двойном наказании, указав, что каждое нарушение, зафиксированное разными камерами, образует самостоятельный состав правонарушения. Аргументы о нарушении статьи 24.5 КоАП не были приняты во внимание.

Ранее автоэксперт организации «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун сообщил о рассмотрении в Госдуме законопроекта, ужесточающего ответственность за модернизацию выхлопных систем транспортных средств. Согласно инициативе, размер штрафа может достигнуть 30 тыс. рублей, а фиксация нарушений будет осуществляться автоматически посредством шумомеров, интегрированных в комплексы контроля скорости.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о возможном изменении системы штрафования за отсутствие полиса ОСАГО. Парламентарий отметил, что сейчас камеры фиксируют данное нарушение с ограничением в один штраф размером 500 рублей ежесуточно, однако в перспективе взыскание может назначаться за каждый зафиксированный случай.

штрафы
камеры
суды
дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
На границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
В Генштабе рассказали, будут ли резервистов привлекать к СВО
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.