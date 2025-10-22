Суд принял решение по правомерности штрафов с двух дорожных камер

Верховный суд России подтвердил правомерность многократного штрафования водителей за превышение скорости на коротком участке дороги, передает «Коммерсант». Решение было принято после жалобы водителя воронежского автопредприятия, получившего два штрафа с интервалом в 22 секунды.

Судья Сергей Кузьмичев отклонил доводы компании о двойном наказании, указав, что каждое нарушение, зафиксированное разными камерами, образует самостоятельный состав правонарушения. Аргументы о нарушении статьи 24.5 КоАП не были приняты во внимание.

Ранее автоэксперт организации «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун сообщил о рассмотрении в Госдуме законопроекта, ужесточающего ответственность за модернизацию выхлопных систем транспортных средств. Согласно инициативе, размер штрафа может достигнуть 30 тыс. рублей, а фиксация нарушений будет осуществляться автоматически посредством шумомеров, интегрированных в комплексы контроля скорости.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о возможном изменении системы штрафования за отсутствие полиса ОСАГО. Парламентарий отметил, что сейчас камеры фиксируют данное нарушение с ограничением в один штраф размером 500 рублей ежесуточно, однако в перспективе взыскание может назначаться за каждый зафиксированный случай.