Все о парковках в Екатеринбурге: полный гид для водителей

Найти свободное место для автомобиля в столице Урала становится все сложнее, особенно в центральных районах. В 2025 году правила парковки в Екатеринбурге изменились: появились новые тарифы, расширилась платная зона, а водителям предложили больше способов оплаты стоянки. Давайте вместе наведем порядок в вопросах правил парковки в Екатеринбурге и подробнее узнаем правила. В статье мы рассмотрим несколько тем:

Места для безвозмездной стоянки транспорта в уральской столице по-прежнему доступны, однако отыскать их в историческом центре почти невозможно. Основная масса таких площадок сосредоточена возле крупных торговых комплексов, супермаркетов, спортивных объектов и в придомовых территориях жилых кварталов отдаленных районов — Академического, Верх-Исетского и прочих микрорайонов. Центральная территория города практически лишена подобных стоянок, а редкие свободные точки обычно заполнены в деловые часы.

На протяжении 2025 года объем платных машино-мест вырос практически в два раза и превысил показатель в 5400 единиц на 101 территории. Главная площадь — площадь 1905 года — и остальные знаковые локации центра давно перестали предлагать возможность бесплатного размещения авто, из-за чего автолюбителям остается полагаться исключительно на городские коммерческие стоянки.

Платные парковки в центре Екатеринбурга: тарифы и способы оплаты

Основной способ легально оставить автомобиль в центре — воспользоваться муниципальной платной парковкой в Екатеринбурге.

Расценки за 60 минут нахождения транспорта на коммерческой стоянке установлены на уровне 50 рублей. Данный прейскурант применяется каждый день в промежутке с 08:00 до 20:00. В остальные часы суток — после 20:00 и до 08:00 — размещение машин становится абсолютно безоплатным согласно распоряжению мэра столицы Урала, вступившему в силу минувшим летом.

Внести плату за паркинг в уральской столице можно разнообразными удобными методами:

используя паркомат (принимаются только безналичные платежи);

отправив текстовое сообщение на короткий номер 3116;

с помощью интернет-ресурса «Парковочное пространство Екатеринбурга»;

через приложение «Горпарковки».

Ключевое требование: внести оплату необходимо не позднее 10 минут с момента постановки автомобиля на стоянку. Возможность оплаты после окончания парковки отсутствует. При условии, что машина покинула зону в первые 10 минут, плата не взимается.

Парковки в Екатеринбурге: правила, платные зоны, штрафы. Где оставить машину в 2025 году? Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бесплатные парковки: где найти заветное место

Обнаружить свободную точку без оплаты в историческом центре города чрезвычайно проблематично. Практически единственный работающий способ — разместить авто около больших торговых комплексов, которые выделяют «безоплатные территории» для гостей. Отдельные водители практикуют стоянку во внутренних дворах многоквартирных домов, однако это связано с рисками: возможны претензии от жителей или создание помех для проезда экстренных служб.

Для жителей центральных районов, имеющих регистрацию в домах внутри платной зоны, городские власти намерены запустить специальные резидентские карты стоимостью 3000 рублей ежегодно с неограниченным использованием муниципальных площадок. Семьи с тремя и более детьми смогут размещать одно транспортное средство без взимания платы.

Знаки и разметка: как не получить штраф за неправильную парковку

Санкция за невнесение оплаты стоянки в столице Урала достигает 3000 рублей. Причин для применения штрафа предостаточно:

пропуск срока оплаты длительностью 10 минут;

ошибка при указании регистрационного знака машины;

выход за рамки ранее оплаченного периода более чем на 10 минут.

Регистрацию нарушений осуществляют камеры видеонаблюдения, размещенные в границах коммерческих стоянок. В престижных кварталах центра и других исторических зонах применяются купольные видеокамеры, фиксирующие номерные знаки уже при въезде на территорию.

Как оспорить штраф: пошаговая инструкция

При уверенности в незаконности наложенной санкции действуйте по следующей схеме.

Получите официальное постановление. Документ поступит почтовым отправлением или в электронный кабинет на ресурсе «Госуслуги» с прикрепленными фотоматериалами зафиксированного нарушения. Подготовьте доказательную базу. Запечатлейте на фото место стоянки, указатели, дорожную маркировку, сберегите квитанции о внесении платы при наличии. Стершаяся маркировка или плохо различимые указатели служат серьезными доводами для отмены санкции. Направьте возражение в 10-дневный период со дня вручения постановления. Заявление отправьте в комитет по транспорту городской администрации через электронную почту или по официальному адресу. В обращении зафиксируйте персональные данные, адресные сведения, реквизиты и дату постановления, детально изложите обстоятельства и прикрепите подтверждающие материалы. Свяжитесь с консультационной службой по телефону +7 (343) 287-27-00 для разъяснений относительно функционирования коммерческих стоянок.

Инициируйте судебное разбирательство. При неэффективности административного обжалования направьте исковое заявление в районную судебную инстанцию по территории совершения правонарушения.

Внимательность и знание правил — ваши главные помощники в вопросах парковки в Екатеринбурге. Планируйте поездки заранее, используйте официальные способы оплаты, и передвижение по городу на автомобиле будет для вас комфортным и безопасным.

