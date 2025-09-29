Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:30

Парковки в Екатеринбурге: гид по платным и бесплатным местам в центре

Парковки в Екатеринбурге: гид по платным и бесплатным местам в центре

Ищете, где оставить машину в уральской столице? Этот гид поможет вам разобраться в тонкостях платных и бесплатных парковок в Екатеринбурге, избежать штрафов и сэкономить деньги. Мы расскажем все о тарифах, льготах и лучших локациях с актуальной информацией.

Правила поведения на платных парковках

Оставлять машину на платной стоянке просто: достаточно заехать на территорию, разместить автомобиль согласно разметке и оплатить услуги — сделать это нужно в течение первых 10 минут после въезда. Запрещается перекрывать въезды-выезды, ставить авто на газоны, пешеходные зоны и инвалидные места без соответствующих документов.

Неоплаченная парковка может обернуться штрафом в 3000 рублей. Некоторые платные стоянки работают только в определенные часы, обычно с 08:00 до 20:00, но этот режим может различаться в зависимости от локации. Информация о часах работы размещается на специальных знаках в зоне парковки.

Актуальные тарифы на платные парковки

В 2025 году стоимость платной парковки в Екатеринбурге составляет 50 рублей в час вне зависимости от дня недели. Это подтверждают официальные постановления городской администрации. Оплатить можно на месте, удаленно через приложение «Горпарковки», с помощью паркомата или по СМС — инструкция есть на местах. Важно уточнять тарифы на стоянках торговых центров, бизнес-центров и возле крупных объектов, поскольку у частных операторов условия могут отличаться.

Льготы на платных парковках Екатеринбурга: кто и как их получает?

Владелец транспортного средства может освободиться от платы или получить скидку, если относится к одной из льготных категорий.

  • Инвалиды I, II, III групп, а также водители, перевозящие детей-инвалидов. Для получения льготы на специально выделенных местах машина должна быть оборудована соответствующим знаком «Инвалид» и зарегистрирована в Федеральном реестре инвалидов;

  • Экстренные службы (скорые, МЧС, полиция, МВД) — их авто можно парковать бесплатно по служебной необходимости;

  • Ветераны Великой Отечественной войны.

Платные и бесплатные парковки в Екатеринбурге: гид по локациям

Куда заехать на парковку бесплатно в центре Екатеринбурга?

В центре города, несмотря на обилие платных зон, есть несколько бесплатных парковок. Например, у крупных торговых центров, а также в некоторых жилых кварталах рядом с периферийными частями городского центра. Однако эти места обычно заполнены.

Парковка на центральной площади: есть или нет?

Бесплатная парковка на главной территории в центре города — площади 1905 года — всегда вызывала споры у горожан. Согласно последним заявлениям мэра, парковка на центральной площади Екатеринбурга больше не планируется. Территорию отдали под общественные мероприятия, отдых горожан и городские фестивали. Машины здесь парковаться не смогут даже временно.

Платные и бесплатные парковки в Екатеринбурге — это разные варианты для разных ситуаций. Следите за обновлениями на городском портале и в официальных приложениях парковочного оператора, чтобы быть в курсе изменений в тарифах, льготах и зонах платной стоянки, и ваша поездка будет комфортной.

Ранее мы рассказывали, что делать, если ваше авто покинуло место стоянки в ваше отсутствие.

парковки
Екатеринбург
авто
машина
советы
лайфхаки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
