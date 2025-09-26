Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:30

Кинофестиваль «Одна шестая» стартовал в Екатеринбурге

Евгений Григорьев Евгений Григорьев Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Одна шестая»

В киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге 25 сентября состоялась церемония открытия IV Международного кинофестиваля дебютов Евразийского континента «Одна шестая», организованного при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области. Торжественное мероприятие посетило руководство фестиваля, актеры, музыканты и другие представители культуры.

Миссия «Одной шестой» — создание возможностей и культурных ценностей для нас и будущих поколений. В прошлом году наш посыл был — «польза и наставничество». В этом году мы хотим присвоить еще одно слово — «милосердие». В мире каждый из нас должен это слово вспомнить для того, чтобы сохранить себя и окружающих людей, — обратился к публике президент кинофестиваля Евгений Григорьев.

Участниками церемонии стали генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин, директор фестиваля «Одна шестая» Евгения Башкирова, актеры Даниэль Вегас, Чингиз Гараев, Иван Трушин, продюсер Юлия Хамитова, участники группы «Сова» и другие. Часть гостей присоединились к мероприятию в онлайн-формате.

Фестиваль продлится до 30 сентября. Его ключевой темой станет «Искусственный интеллект в кинематографе». В рамках программы представят 12 игровых и 12 документальных фильмов из России и других стран.

кинематограф
кинофестивали
культура
Екатеринбург
