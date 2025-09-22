Кинофестиваль «Одна шестая» представил конкурсную программу

IV Международный кинофестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая» объявил конкурсную программу. В нее включили 12 игровых и 12 документальных фильмов из России и других стран.

Фестиваль проведут с 25 по 30 сентября в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области. Их объединит ключевая тема — «Искусственный интеллект в кинематографе».

Зрителям покажут фильмы из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Дании, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии. В конце фестиваля жюри выберет победителей в девяти номинациях. Зрители тем временем определят лучшую кинокартину в рамках специальной серии показов — «Фильм о фильме».

Ранее в рамках фестиваля «Россия — Моя история. Херсонес» представили одноименный бенто-сериал из пяти коротких серий. Фестиваль при поддержке Минпросвещения РФ провели в мультимедийных исторических парках по всей стране.