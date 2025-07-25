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25 июля 2025 в 10:40

На фестивале «Россия — Моя история. Херсонес» представят одноименный сериал

Фото: Проект «Россия-Моя история»

В рамках фестиваля «Россия — Моя история. Херсонес», который пройдет с 26 по 27 июля, представят одноименный бенто-сериал. Премьера состоится в канун Дня Крещения Руси. Фестиваль при поддержке Минпросвещения РФ проведут в мультимедийных исторических парках по всей стране.

Бенто-сериал из пяти коротких серий расскажет зрителям о событиях эпохи Римской Империи и до крещения князя Владимира в Херсонесе. Несмотря на короткий формат проект сняли с применением технологий полнометражного кино.

В съемках были задействованы целые павильоны, большой штат актеров, профессиональные монтажеры, трехмерное моделирование, CGI-графика, а также хромакеи. Сценарий к сериалу написали ведущие авторы России. Помимо премьерного показа, в рамках фестиваля пройдут тематические выставки и интерактивные программы.

В центре современного искусства «Марс» в Москве 6 августа пройдет концерт «КИНО & МУЗЫКА» ансамбля «Трагиком». Для зрителей выступят лауреаты международных конкурсов — скрипачка Диана Кемельман, фортепианист Александр Антонов и виолончелист Святослав Тарасов.

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