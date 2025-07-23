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23 июля 2025 в 11:55

Концерт «КИНО&МУЗЫКА» состоится в ЦСИ «Марс» в Москве

Фото: Пресс-служба ЦСИ МАРС

В центре современного искусства «Марс» в Москве 6 августа пройдет концерт «КИНО& МУЗЫКА» от ансамбля «Трагиком». Для зрителей выступят лауреаты международных конкурсов — скрипачка Диана Кемельман, фортепианист Александр Антонов и виолончелист Святослав Тарасов.

В ходе концерта прозвучат саундтреки из известных фильмов. Среди них «Звездные воины», «Завтрак у Тиффани», «1+1», «Ромео и Джульетта», «Амели», «Игра престолов», «Запах женщины», «Перл-Харбор», «Список Шиндлера». Параллельно участникам мероприятия покажут фрагменты из этих кинокартин.

В центре современного искусства «Марс» в Москве 26 июля пройдет фестиваль искусства, музыки и осознанности RE_MEMBER FEST. В рамках мероприятия проведут иммерсивную одноименную выставку с зонами для духовных практик.

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