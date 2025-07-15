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15 июля 2025 в 17:45

Фестиваль RE_MEMBER FEST пройдет в ЦСИ «Марс» в Москве

Фото: Пресс-служба ЦСИ Марс

В центре современного искусства «Марс» в Москве 26 июля пройдет фестиваль искусства, музыки и осознанности RE_MEMBER FEST. В рамках мероприятия проведут иммерсивную одноименную выставку с зонами для духовных практик.

Гостям предложат постоять на гвоздях, помедитировать с помощью поющих чаш и гонга, а также посмотреть перфоманс от playback-театра. Кроме того, на арт-крыше центра проведут занятия по йоге, маркет локальных брендов и вечеринку в направлении ecstatic dance.

В арт-кафе посетителей ждут мастер-классы и встречи с экспертами. В программу фестиваля также войдут выступления артистов, диджей-сеты, лекции и розыгрыш подарков.

На арт-крыше центра современного искусства «Марс» в Москве 8 июля прошел специальный показ премьерной постановки «Они читают стихи». Режиссером камерного спектакля стала Марина Дровосекова.

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