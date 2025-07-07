Спектакль «Они читают стихи» состоится на арт-крыше ЦСИ «Марс»

На арт-крыше центра современного искусства «Марс» в Москве 8 июля состоится специальный показ премьерной постановки «Они читают стихи». Режиссером камерного спектакля стала Марина Дровосекова.

Под музыкальное сопровождение артисты представят зрителям подборку ключевых произведений великих русских поэтов — от Александра Пушкина до Иосифа Бродского. На сцене выступят скрипачка Дина Кемельман и пианист Александр Антонов.

Музыканты сыграют композиции Гия Канчели, Альфреда Шнитке, Антонио Вивальди и Дмитрия Шостаковича. Литературно-музыкальное мероприятие пройдет в рамках Дня семьи, любви и верности и будет предназначено для аудитории возрастом старше шести лет.

В La’Театре в Москве 18 июля состоится премьера спектакля «Терраса» по одноименной пьесе Жан-Клода Каррьера. Автором постановки стал основатель культурного учреждения Вадим Дубровицкий.