Премьера спектакля «Терраса» состоится в La'Театре в Москве

В La’Театре в Москве 18 июля состоится премьера спектакля «Терраса» по одноименной пьесе Жан-Клода Каррьера. Автором постановки стал основатель культурного учреждения Вадим Дубровицкий.

Это история бесконечного человеческого одиночества, любого, каждого, все герои очень одиноки, но при этом абсурдны и поэтому смешны. Вот такое соединение комедии и глубинной человеческой трагедии подкупает в этой пьесе. Эта пьеса абсолютно программная с точки зрения экзистенциализма, — отметил Дубровицкий.

Главные роли исполнят Анастасия Акатова и Андрей Барило. На сцене для зрителей также выступят Лариса Удовиченко, Евдокия Германова, Владимир Стеклов, Борис Каморзин и Дмитрий Ульянов. Спектакль рассчитан на аудиторию старше 16 лет.

Ранее драматический театр «Модерн» представил новую постановку, название которой пока держится в секрете. Режиссер Юрий Грымов лично попросил публику сохранять интригу вокруг проекта вплоть до начала следующего театрального сезона.