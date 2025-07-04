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04 июля 2025 в 16:01

Премьера спектакля «Терраса» состоится в La'Театре в Москве

Анастасия Акатова Анастасия Акатова Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В La’Театре в Москве 18 июля состоится премьера спектакля «Терраса» по одноименной пьесе Жан-Клода Каррьера. Автором постановки стал основатель культурного учреждения Вадим Дубровицкий.

Это история бесконечного человеческого одиночества, любого, каждого, все герои очень одиноки, но при этом абсурдны и поэтому смешны. Вот такое соединение комедии и глубинной человеческой трагедии подкупает в этой пьесе. Эта пьеса абсолютно программная с точки зрения экзистенциализма, — отметил Дубровицкий.

Главные роли исполнят Анастасия Акатова и Андрей Барило. На сцене для зрителей также выступят Лариса Удовиченко, Евдокия Германова, Владимир Стеклов, Борис Каморзин и Дмитрий Ульянов. Спектакль рассчитан на аудиторию старше 16 лет.

Ранее драматический театр «Модерн» представил новую постановку, название которой пока держится в секрете. Режиссер Юрий Грымов лично попросил публику сохранять интригу вокруг проекта вплоть до начала следующего театрального сезона.

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