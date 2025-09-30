Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 20:30

Штрафы на парковках Екатеринбурга: как избежать и обжаловать

Штрафы на парковках Екатеринбурга: как избежать и обжаловать Штрафы на парковках Екатеринбурга: как избежать и обжаловать Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Для водителей актуальной является проблема парковок в Екатеринбурге, точнее вопрос, как избежать штрафа или обжаловать его? Знание правил помогает экономить деньги и время. Основанием для штрафа в 3000 рублей служит отсутствие оплаты, неверно введенный госномер или превышение ранее оплаченного лимита на время более чем 10 минут.

Пошаговая инструкция: как оспорить наказание за парковку?

Если вы считаете, что штраф за парковку в Екатеринбурге вам предъявлен нелегитимно, действуйте. Подробный алгоритм решения проблемы: как избежать штрафа на парковках Екатеринбурга или обжаловать его — включает прежде всего сбор неопровержимых доказательств.

  1. Получите постановление. Штраф придет по почте или в личный кабинет Госуслуг. К письму будет приложена фотофиксация нарушения.

  2. Соберите доказательства. Сфотографируйте место парковки, дорожные знаки, разметку, чеки об оплате, если таковые есть. Если часть разметки стерта или знаки установлены неочевидно — это дополнительные аргументы для обжалования.

  3. Подайте жалобу. У вас всего 10 дней с момента получения постановления, чтобы обжаловать штраф за парковки в Екатеринбурге. Обращение направьте в Комитет по транспорту администрации города на почту или по юридическому почтовому адресу администрации. В жалобе укажите свои ФИО, адрес, номер и дату постановления, подробно опишите ситуацию и приложите собранные доказательства.

  4. Позвоните на горячую линию. С предложениями о работе платных паркингов можно обратиться по телефону +7 (343) 287-27-00.

  5. Обратитесь в суд. Если административный порядок обжалования не принес результата, можно обратиться в районный суд по месту совершения правонарушения.

Злостным нарушителям грозит принудительное взыскание через судебных приставов: арест счетов, ограничение на выезд за границу. Чтобы избежать проблем, всегда проверяйте знаки, корректно оплачивайте место через приложение или паркомат и контролируйте время. Дисциплина — залог спокойной парковки в столице Урала.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
