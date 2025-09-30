Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 08:30

Кто может парковаться бесплатно: льготы на парковках Екатеринбурга

Кто может парковаться бесплатно: льготы на парковках Екатеринбурга Кто может парковаться бесплатно: льготы на парковках Екатеринбурга Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ищете, где оставить машину в уральской столице и можно ли сэкономить? Этот гид поможет разобраться, для кого действуют льготы на городских парковках и как их получить. Мы собрали актуальную информацию о тарифах и бесплатных местах.

Сколько бесплатных паркомест и где они?

Бесплатных парковок в городе довольно много, но они разбросаны по районам и далеко не всегда попадаются в центре. Большие бесплатные площадки есть у торговых центров, крупных магазинов, спортивных комплексов и во дворах жилых домов, особенно в Академическом, Верх-Исетском и других районах. Однако важно учесть: сколько бы их ни было, в самом центре города — зоне повышенного внимания — таких парковок почти нет. Да и те, что есть, обычно заняты в рабочее время. Для парковки в этой зоне нужно использовать платные муниципальные стоянки.

Парковки в Екатеринбурге: кому положены льготы? Парковки в Екатеринбурге: кому положены льготы? Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Тарифы на платных парковках Екатеринбурга

Стоимость парковки в Екатеринбурге — 50 рублей в час ежедневно с 8:00 до 20:00. Оплатить стоянку можно через паркомат, приложение, сайт или СМС. Парковка оплачивается в первые 10 минут после въезда. Если не оплатили вовремя — штраф 3000 рублей. Ночью (с 20:00 до 8:00) парковаться можно бесплатно — это касается всех муниципальных платных стоянок. Платные парковки в Екатеринбурге часто оборудованы камерами, и инспекторы регулярно проверяют, оплатил ли водитель стоянку

Кому положены льготы на парковках в Екатеринбурге?

На федеральном уровне бесплатно парковаться могут инвалиды I, II, III групп, а также ветераны Великой Отечественной войны. Чтобы получить это право, необходимо зарегистрировать свой автомобиль в спецреестре льготников. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или обратиться в многофункциональный центр (МФЦ), предоставив документы, подтверждающие право на льготу.

Надеемся, этот обзор прояснил для вас вопрос о парковке в Екатеринбурге: кому положены льготы. Всегда внимательно следите за дорожными знаками, чтобы избежать штрафов, и заранее уточняйте актуальные условия парковки в вашем районе.

Ранее мы рассказывали о тонкостях парковки в Санкт-Петербурге.

автомобили
парковки
льготы
советы
водители
Валентина Еремеева
В. Еремеева
