X5 запустила распределительный центр сети «Пятёрочка» в Калининграде

Ведущая российская продуктовая розничная компания X5 заявила об открытии в Калининградской области нового распределительного центра. Передовой логистический комплекс расположен в Гурьевском городском округе и имеет площадь 26,5 тысячи кв. м.

Пропускная способность центра — 1,6 тысячи палето-мест в сутки, а его мощности позволяют разместить свыше пяти тысяч наименований товаров, таким образом обеспечивая снабжение до 300 магазинов «Пятёрочка» и «Виктория» на территории региона. Комплекс оснащен технологичным оборудованием и имеет автоматизированные процессы, например экспресс-диагностику для контроля качества товара, голосовое управление для комплектации, камеры контроля высоты на электроштабелерах для точности размещения грузов. Внедрена система мониторинга и автоматической поддержки температурного режима в производственном блоке, это обеспечит хранение совершенно разной продукции в нужных условиях. Также в центре оборудованы камеры газации для бананов, которые рассчитаны на обработку до 50 тысяч коробов в месяц. Они создают совершенные условия для созревания этих фруктов: благодаря технологии контроля этилена плоды поступают в торговые точки свежими и с необходимой степенью зрелости.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

Открытие распределительного центра — это важный шаг компании в укреплении логистической инфраструктуры в Калининградской области. На сегодняшний день у нас здесь уже работают более 150 «Пятёрочек» и 24 супермаркета «Виктория». Благодаря новому логистическому комплексу мы сможем ускорить сроки доставки, местные производители получат удобную площадку для размещения, что в комплексе будет способствовать повышению доступности свежих и качественных товаров в магазинах, созданию новых рабочих мест, развитию сети и укреплению наших позиций на рынке, — отметила Дарья Осиновская, исполнительный директор территории «Северо-Запад» торговой сети «Пятёрочка».

Этот центр уже запустил обслуживание более 250 поставщиков, в том числе 51 производителя из Калининградской области, что организует дополнительные возможности для локального бизнеса и обеспечивает доступность товаров для жителей региона.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных назвал открытие распределительного центра значимым событием для всей торговой отрасли региона.

Для меня, как губернатора, очень важно, что этот распределительный центр уже работает на регион. Здесь создано более 300 новых рабочих мест. Среди поставщиков более 50 калининградских компаний, и благодаря новому комплексу их товары будут доходить до покупателей более свежими и гарантированно присутствовать на прилавках, — отметил Беспрозванных.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

Он также подчеркнул значимость участия магазинов сети Х5 в региональной программе доступных цен.

Благодаря широкой географии торговой сети товары в рамках программы, они отмечены на прилавках синими ценниками, доступны во всех муниципалитетах Калининградской области, — добавил губернатор.

Помещения распределительного центра включают сухой склад, охлаждаемые и морозильные камеры, зону приемки замороженных продуктов, а также помещения административно-бытового блока. Помимо этого, на территории этого центра расположена современная фабрика-кухня площадью 1950 кв. м, в ближайшее время она будет запущена. Благодаря данному проекту будет дополнительно создано более 200 рабочих мест, а мощность фабрики позволит каждый день выпускать до 20 тысяч единиц готовой продукции. На фабрике внедрены и активно используются передовые системы менеджмента качества, контролирующие полный цикл производства — от сырья до упаковки. Новейшее оборудование обеспечивает длительную свежесть блюд без ущерба вкусу и качеству.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

Мы обладаем широкой экспертизой в проектировании и строительстве мультитемпературных складов и уже реализовали более 400 тысяч кв. м проектов такого формата. Новый распределительный центр в Калининграде оснащен современными холодильными и морозильными камерами с широким диапазоном температурных режимов — от глубокой заморозки до хранения термочувствительных товаров. Главное преимущество — использование природного хладагента CO₂, что позволяет Х5 значительно снизить энергозатраты и повысить экологическую устойчивость объекта. Наш четвертый совместный проект с X5 имеет особое значение — это первый качественный мультитемпературный распределительный центр в Калининградской области, — рассказала Елена Бабенко, генеральный директор ГК «Ориентир» (девелопер распределительного центра).

Бесперебойную работу центра обеспечивают более 300 сотрудников и 12 специализированных транспортных средств. Каждый автомобиль оснащен рефрижераторными установками, которые способны поддерживать свежесть продуктов на всех этапах их доставки.