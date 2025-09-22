Где припарковаться в Питере: правила, цены и секретные бесплатные места

Петербург — город, где каждый водитель сталкивается с поиском удобной парковки. В центре, особенно в деловой и туристической частях, свободных мест мало, а стоимость стоянки растет. Мы подготовили для вас актуальный гайд по бесплатным и платным парковкам в Питере, он поможет сориентироваться в условиях меняющихся тарифов.

Сколько стоит пристроить авто?

Заплатить за парковку придется в Петроградском, Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах. Определить текущую территорию можно по спецразметке синего цвета на асфальте или по соответствующим дорожным знакам с буквой P и цифрой.

В культурной столице на текущий момент действует точечный подход к тарификации на городских стоянках: он зависит от популярности парковки, ее месторасположения и категории транспортного средства, стоянка может обойтись автовладельцу от 50 до 250 рублей за час.

Что изменится этой осенью?

Однако с 1 октября 2025 года в силу вступят новые тарифы: их будет четыре, а стоимость будет зависеть от загруженности конкретной улицы. Самый дорогой, 360 рублей, установят для автовладельцев, решивших оставить машину на популярной локации вроде Конюшенной площади или же Литейного проспекта. Выложить из своего кармана 280, 200 и 100 рублей в час водителям придется за место на парковке на менее востребованных участках.

Особые условия и льготы

Право на круглосуточную бесплатную стоянку в небезвозмездной зоне есть у жителей города, оформивших парковочное разрешение. Сделать это можно в городском центре управления парковками Санкт-Петербурга. Разрешение доступно участникам ВОВ и жителям блокадного Ленинграда, живущим в границах платного паркинга, одному из опекунов или родителей в многодетном семействе, владельцам электромобилей, сотрудникам спецслужб и Героям РФ.

Платные и бесплатные парковки в Питере: гайд по локациям Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Где в Питере можно припарковать машину бесплатно?

Без оплаты припарковаться можно в спальных районах Северной столицы, на большинстве прилегающих к центру улиц, а также у крупных торговых центров. Однако всегда внимательно читайте дорожные знаки — правила могут меняться.

Не стоит забывать о перехватывающих парковках у метро — частично они бесплатны, если воспользоваться билетом «Подорожник» для пересадки на общественный транспорт.

Приезжим в Питер мы советуем сразу скачать официальное мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга»: оно покажет свободные места, актуальные тарифы и позволит дистанционно оплатить место.

Надеемся, этот гайд по платным и бесплатным парковкам в Питере оказался полезным и помог сориентироваться в локациях. Приятной поездки и всегда свободных мест!

