20 августа 2025 в 19:24

В российском поселке детям на дорогах нарисовали ведущую к «пропасти» зебру

Зебру на дорогах без тротуаров нанесли в поселке под Калугой

Зебру на дорогах без тротуаров нанесли в поселке Бетлица в Калужской области — она ведет от газона к газону, сообщает «Подъем». Глава местной администрации Роман Жаров заявил, что так и должно быть, поскольку рядом расположена школа.

Чиновник отметил, что наличие тротуара не является обязательным элементом дороги. По его словам, дети в поселке ходят по обочине, а переходят проезжую часть по зебре.

К сожалению, улицы у нас узкие, не позволяют сделать тротуар, мы бы и хотели расширить, но не можем, — объяснил Жаров.

Жители Кирова пожаловались на установку дорожных знаков прямо на тротуаре улицы Защитников Отечества. Сначала посреди пешеходной зоны появился знак «Остановка запрещена», затем всего в 20 метрах — «Парковка», что вызвало возмущение горожан. После жалоб первый знак сдвинули на 10 сантиметров, а в мэрии признали, что подрядчик действовал по ГОСТу, но результат выглядит «диковато». Власти пообещали перенести конструкции, чтобы освободить проход для пешеходов.

Премьер-министр Михаил Мишустин до этого сообщил, что власти планируют потратить 9 трлн рублей в ближайшие шесть лет на строительство дорожной инфраструктуры. План дорожного строительства до 2030 года российским кабмином уже утвержден.

дороги
Калужская область
пешеходы
дети
школы
