Жители российского города увидели знаки посреди тротуара Жители Кирова сообщили о дорожных знаках посреди тротуара

Жители Кирова пожаловались на размещение дорожных знаков прямо посреди пешеходной зоны. По данным «Подъема», это вызвало волну недовольства среди граждан. Знаки появились на улице Защитников Отечества.

Изначально появилось обозначение «Остановка запрещена», знак занял место посреди тротуара. Впоследствии, всего в 20 метрах от него, дорожные службы установили еще один указатель — знак «Парковка», также блокируя часть пешеходного пути.

Горожане отметили, что такое расположение знаков сильно затрудняет передвижение пешеходов. В ответ на жалобы знак «Остановка запрещена» сдвинули на 10 сантиметров.

Власти Кирова заявили, что знают о сложившейся ситуации, и пообещали в скором времени устранить неудобства. Представители мэрии признали, что, хотя подрядчик установил знаки по государственным стандартам, их расположение выглядит «диковато» со стороны. Они также добавили, что дирекция благоустройства уже приняла решение о переносе указателей, чтобы освободить проход для пешеходов.

Ранее в Москве перекрыли Волоколамское шоссе и проспект Мира. Движение было ограничено в связи с непогодой, а водителям советовали выбирать пути объезда в столичном дептрансе.