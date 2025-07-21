Волоколамское шоссе перекрыли из-за стены дождя

Из-за непогоды в Москве временно ограничено движение на участках Волоколамского шоссе и проспекта Мира, а также на улице Тихой, сообщил городской департамент транспорта в Telegram-канале. Водителям следует выбирать пути объезда.

В связи с погодными условиями перекрыто движение: на Волоколамском шоссе в районе дома 142; на проспекте Мира в районе дома 133, под мостом в районе реки Яузы; на улице Тихой, — говорится в сообщении.

Там также отметили, что ситуация на дорогах столицы остается штатной. Загруженность оценивается в четыре балла, средняя скорость потока составляет 40 м/ч. Вместе с тем интенсивное движение дорожники наблюдают на Третьем транспортном кольце в районе Чурской эстакады в оба направления, а также на внешней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе и Ярославского шоссе.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что сильные дожди в Москве прекратятся уже сегодня, 21 июля. Однако кратковременные осадки будут продолжаться вплоть до конца рабочей недели.