Адвокат оценил законность многократных штрафов за превышение скорости

Многократные штрафы за превышение скорости абсолютно законны, заявил «Радио 1» адвокат Вадим Рождественский. По его словам, подобные меры вправе применить по факту фиксации разных отрезков времени и мест нарушения.

Это решение законно, если объективная сторона административного правонарушения говорит о том, что время и место совершения разные. В этом случае однозначно образуются два состава, два правонарушения и, следовательно, два штрафа. Здесь каких-либо проблем нет, — высказался Рождественский.

Он подчеркнул, что у нарушивших ПДД водителей всегда есть возможность исправиться и сбросить скорость. Юрист добавил, что в противном случае нужно быть готовым к ответственности.

Ранее Верховный суд России подтвердил правомерность многократного штрафования водителей за превышение скорости на коротком участке дороги. Решение было принято после жалобы водителя воронежского автопредприятия, получившего два штрафа с интервалом в 22 секунды.