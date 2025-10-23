Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 14:38

Адвокат оценил законность многократных штрафов за превышение скорости

Адвокат Рождественский: многократные штрафы за превышение скорости законны

Знак ограничения скорости Знак ограничения скорости Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Многократные штрафы за превышение скорости абсолютно законны, заявил «Радио 1» адвокат Вадим Рождественский. По его словам, подобные меры вправе применить по факту фиксации разных отрезков времени и мест нарушения.

Это решение законно, если объективная сторона административного правонарушения говорит о том, что время и место совершения разные. В этом случае однозначно образуются два состава, два правонарушения и, следовательно, два штрафа. Здесь каких-либо проблем нет, — высказался Рождественский.

Он подчеркнул, что у нарушивших ПДД водителей всегда есть возможность исправиться и сбросить скорость. Юрист добавил, что в противном случае нужно быть готовым к ответственности.

Ранее Верховный суд России подтвердил правомерность многократного штрафования водителей за превышение скорости на коротком участке дороги. Решение было принято после жалобы водителя воронежского автопредприятия, получившего два штрафа с интервалом в 22 секунды.

