Книгу немецкого писателя признали экстремистской

Суд в Санкт-Петербурге постановил признать экстремистской книгу немецкого писателя Фридриха Георга Юнгера под названием «Марш Национализма», сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале. Решение было принято после инцидента в апреле прошлого года, когда таможенники изъяли издание в аэропорту.

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил административный иск Пулковской таможни о признании книги Фридриха Георга Юнгера «Марш национализма», издательство Russian Revolver, 2022, экстремистским материалом, — говорится в сообщении.

В апреле 2024 года у 17-летней девушки изъяли книгу, когда она следовала в Милан с пересадкой в Стамбуле. По результатам экспертизы было установлено, что издание содержит признаки пропаганды национализма и угрожает политическим и экономическим интересам стран-участниц ЕАЭС. Книга была признана экстремистской и внесена в соответствующий реестр по требованию таможенных органов.

