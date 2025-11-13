Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:42

Книгу немецкого писателя признали экстремистской

Суд в Петербурге признал экстремистской книгу Юнгера «Марш Национализма»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Суд в Санкт-Петербурге постановил признать экстремистской книгу немецкого писателя Фридриха Георга Юнгера под названием «Марш Национализма», сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале. Решение было принято после инцидента в апреле прошлого года, когда таможенники изъяли издание в аэропорту.

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил административный иск Пулковской таможни о признании книги Фридриха Георга Юнгера «Марш национализма», издательство Russian Revolver, 2022, экстремистским материалом, — говорится в сообщении.

В апреле 2024 года у 17-летней девушки изъяли книгу, когда она следовала в Милан с пересадкой в Стамбуле. По результатам экспертизы было установлено, что издание содержит признаки пропаганды национализма и угрожает политическим и экономическим интересам стран-участниц ЕАЭС. Книга была признана экстремистской и внесена в соответствующий реестр по требованию таможенных органов.

Ранее в Саратове следственные органы направили в суд дело в отношении 16-летнего подростка, вступившего в связь с террористической организацией. Молодого человека обвиняют в передаче сведений, представляющих угрозу безопасности России.

книги
суды
экстремисты
писатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Два человека пострадали при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей
В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»
Сомнолог дала советы, как легко просыпаться в темное время года
В Кремле ответили, что ждет США в случае ядерных испытаний
В Кремле прокомментировали приостановку Украиной переговоров с Россией
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.