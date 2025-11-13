Экс-футболист заявил, что Сафонов потерял уверенность в «ПСЖ» Булыкин: Сафонову нужно больше играть, а не сидеть на скамейке в «ПСЖ»

Матвей Сафонов является сильным вратарем, но он ошибся в матче против Перу из-за недостатка игровой практики, заявил NEWS.ru экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. Он отметил, что любому футболисту важно выходить на поле, чтобы не терять тонус. По мнению Булыкина, если бы Сафонов выступал за «ПСЖ» чаще, голкипер легко бы справился с дальним ударом.

Когда футболист не играет, в том числе вратарь, у него теряется уверенность, концентрация. На одних тренировках далеко не уедешь, нужен игровой тонус. И здесь, может быть, он и повлиял на то, что нам забили с 30 метров, потому что такие голы не должны залетать. Вратарь должен уверенно отбивать подобные удары, — сказал Булыкин.

По его мнению, Сафонов сам разберется со своим будущим. Он выразил надежду, что российский голкипер продолжит играть за границей в клубе высокого уровня.

Вратари — отдельная каста в футболе, и по психологии, и по тренировкам, Конечно, хочется, чтобы он играл на самом высоком уровне. Я, повторюсь, играл, а не сидел на скамейке. Вратари часто сидят и ждут своего шанса. В этом нет ничего плохого, просто это сказывается на их игре. И, конечно же, хочется, чтобы наши футболисты играли за границей, — добавил Булыкин.

12 ноября сборная России провела товарищеский матч против команды Перу на петербургской «Газпром Арене». Встреча завершилась ничейным результатом 1:1. На 18-й минуте полузащитник «Монако» Александр Головин вывел российскую сборную вперед. Однако за восемь минут до окончания основного времени Алекс Валера сравнял счет после ошибки Сафонова, установив окончательный результат.