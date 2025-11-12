Автоэксперт рассказал, как выбирать компанию при заказе авто из-за границы

Заказывая новый или подержанный автомобиль за границей, необходимо найти компанию, которая его точно привезет, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, если заказывать машину из-за границы, например, из Китая, Кореи или Японии, то главное проконтролировать, чтобы все документы с самого начала оформлялись именно на вас.

Именно вы должны по документам купить машины, именно от вашего имени должны быть сделаны все платежи, в том числе и утилизационный сбор. Главное – это работать с проверенными компаниями, у которых уже есть опыт перегона и продаж. У них должны быть соцсети, они должны вести активную деятельность. В хороших компаниях вам всегда расскажут все этапы покупки и доставки машины, расскажут кто несет ответственность и за что. Ну и обязательно надо проверять фирму по всем базам, сверить данные паспортов и прочее. И съездите в офис фирмы – пообщайтесь лично, — пояснил Баканов.

Эксперт напомнил, что с 1 декабря в России изменится методика расчета утилизационного сбора. И машины мощнее 160 л.с., которые привозят из-за границы, могут сильно подорожать.

Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич перечислил авто, которые можно будет привозить после 1 декабря. Среди таких моделей, например, внедорожник Toyota Fortuner с дизелем мощностью 150 л. с., Nissan X-Trail с бензиновым мотором мощностью 144 л. с., минивэн Mitsubishi Delica D: 5 с дизелем мощностью 145 л. с.