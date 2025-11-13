Организатор убийства мэра Дзержинского не стал обжаловать приговор Адвокат экс-тренера ФК «Орбита» не стала обжаловать его приговор за убийство

Защита бывшего тренера футбольного клуба «Орбита» Дмитрия Лукина не стала обжаловать приговор, передают «Известия». Его осудили за организацию убийства мэра города Дзержинского Виктора Доркина.

Об отказе обжаловать приговор изданию рассказала сама адвокат бывшего тренера Юлия Потапова. По предварительной информации, решение принял сам подзащитный.

Ранее сообщалось, что Лукин признан виновным в организации убийства мэра Дзержинского. Московский областной суд приговорил его к 10,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Преступление произошло в 2006 году, когда Доркин возвращался домой после прямого эфира. Спустя год расследования были осуждены непосредственные исполнители убийства. Сам Лукин десять лет находился в федеральном и международном розыске и был задержан лишь в мае 2016 года.

