Людоед устроился в морг для поедания человеческой плоти Mirror: француз Нико Кло сознался в каннибализме во время работы в морге

Французский преступник Нико Кло, известный как Парижский Вампир, сознался, что специально устроился работать в морг для реализации своих каннибальских наклонностей, передает The Mirror. По словам осужденного убийцы, работа с трупами позволяла ему тайно отрезать и сохранять фрагменты человеческих тканей во время вскрытий.

В интервью изданию Кло рассказал, что тяга к человеческому мясу возникла у него в 12 лет после смерти дедушки и прочтения материалов о японском каннибале Иссэе Сагаве. Отсидев 7,5 года за убийство Тьерри Биссоннье, он описал вкус человеческой плоти как напоминающий конину, но главным для него была «эйфория от осознания происходящего».

Ранее в Гане, в городе Ва, полиция сумела задержать подозреваемого в каннибализме. Арестованный, по предварительным данным, мог заниматься людоедством на протяжении трех лет. Личность и детали предполагаемых преступлений не разглашаются. Однако источник в полицейских кругах назвал данный арест значительным прорывом в расследовании серии таинственных исчезновений и убийств.