В России обновляют закон о штрафах за отсутствие ОСАГО ГД приняла законопроект о штрафах не чаще раза в день за езду без ОСАГО

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о привлечении к административной ответственности за вождение без полиса ОСАГО только раз в день. Речь идет об инцидентах, когда камеры фотовидеофиксации зафиксировали более одного нарушения в сутки, передает ТАСС.

В документе предлагается внести изменения в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). За отсутствие полиса ОСАГО при управлении автомобилем его владелец может получить штраф в размере 800 рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф от 3 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что за три квартала 2025 года количество жалоб автовладельцев на страховые компании сократилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Центробанке. Особенно значительным — почти на 70% — стало снижение претензий, связанных с некорректным применением коэффициента бонус-малус (КБМ) при оформлении полисов ОСАГО.

До этого юрист Екатерина Романова заявила, что с ноября 2025 года камеры фотовидеофиксации начнут автоматически проверять наличие полиса ОСАГО. Если в базе данных не будет найден договор, владельцу придет штраф.