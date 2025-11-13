Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 07:30

«Не будем ждать»: депутат об ответе России на возможную атаку Запада

Депутат Колесник: при реальной угрозе со стороны Запада РФ сама нанесет удар

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В случае реальной угрозы со стороны Запада Россия может нанести превентивный удар, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, для РФ важно предотвратить агрессию со стороны европейских стран, чтобы избежать возможных потерь.

Лучшая защита — это нападение. Если мы увидим и западные страны нас убедят, что действительно нанесут удар, тогда пусть держат свои линзы. Мы не будем ждать удара по нам, чтобы мы понесли потери. Зачем нам это нужно? Мы лучше сами распишем под хохлому, — высказался Колесник.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские государства активно готовятся к возможному вооруженному конфликту с Россией. Он также подчеркнул важность укрепления военных сил страны в текущей геополитической обстановке.

Генерал-майор Владимир Попов ранее заявил, что Украина пытается спровоцировать боевые действия между Россией и Европой, стремясь вызвать масштабный конфликт. По его мнению, цель Киева — организовать прямое столкновение Москвы с НАТО.

Россия
Запад
Европа
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что означает ошибка 404?
«Ем его каждый день»: Наталия Орейро рассказала, как сохраняет стройность
Российские войска отправили на дно украинских десантников под Херсоном
В России увеличились цены на один из атрибутов Нового года
Мошенники создали более 250 клонов «Почты России» для обмана россиян
Простая классика! Квашеная капуста без морковки — ничуть не хуже обычной
Раскрыты последствия атаки БПЛА в Орловской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 ноября: инфографика
Херсон столкнулся с проблемами сразу после отъезда Зеленского
Наталия Орейро рассказала, какое русское блюдо получается у нее лучше всего
В России подешевели подержанные легковушки
В Саратове вспыхнуло здание инфекционной больницы
Россиянина задержали на Пхукете из-за американского запроса
Суд отклонил иск к Гузеевой о защите чести и достоинства
В США пересмотрели дату освобождения P. Diddy
«Музыка для меня»: Наталия Орейро рассказала о трогательном подарке от сына
Российские ПВО за ночь сбили свыше сотни БПЛА
В Южной Корее внезапно перенесли 140 рейсов и отменили военные учения
В России обновляют закон о штрафах за отсутствие ОСАГО
Россиянам назвали главное условие надежности фундамента дома
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.