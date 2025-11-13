«Не будем ждать»: депутат об ответе России на возможную атаку Запада Депутат Колесник: при реальной угрозе со стороны Запада РФ сама нанесет удар

В случае реальной угрозы со стороны Запада Россия может нанести превентивный удар, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, для РФ важно предотвратить агрессию со стороны европейских стран, чтобы избежать возможных потерь.

Лучшая защита — это нападение. Если мы увидим и западные страны нас убедят, что действительно нанесут удар, тогда пусть держат свои линзы. Мы не будем ждать удара по нам, чтобы мы понесли потери. Зачем нам это нужно? Мы лучше сами распишем под хохлому, — высказался Колесник.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские государства активно готовятся к возможному вооруженному конфликту с Россией. Он также подчеркнул важность укрепления военных сил страны в текущей геополитической обстановке.

Генерал-майор Владимир Попов ранее заявил, что Украина пытается спровоцировать боевые действия между Россией и Европой, стремясь вызвать масштабный конфликт. По его мнению, цель Киева — организовать прямое столкновение Москвы с НАТО.