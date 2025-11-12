Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 00:48

«Между молотом и наковальней»: Европа готовится к противостоянию с РФ

Президент Сербии Вучич: европейские страны проводят подготовку к конфликту с РФ

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Европейские страны активно готовятся к возможному военному конфликту с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink. Он подчеркнул необходимость укрепления вооруженных сил своего государства в сложившейся геополитической ситуации.

Сербия находится между молотом и наковальней в условиях надвигающегося конфликта. Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными. Но Сербия должна продолжить вооружаться, — указал Вучич.

Особое внимание, по словам президента, должно быть уделено развитию Военно-воздушных сил страны. Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между западными странами и Россией.

Ранее сообщалось, что европейские страны не намерены направлять свои войска на Украину. Британский дипломат Ян Прауд обратил внимание, что у большинства государств ЕС просто нет для этого достаточных ресурсов, и единственный способ урегулировать конфликт — это прекратить боевые действия и заключить мирное соглашение с Россией.

До этого стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте крайне негативно относится к России по нескольким причинам. Речь идет, в частности, об идеологических разногласиях.

