«Подстава» с номерами-призраками: как автовладельцы попадают на полмиллиона

Владельцы легковушек стали получать огромные штрафы из-за мошеннической схемы, к которой прибегают владельцы грузовиков. Что об этом известно, как работает «подстава» с номерами-призраками, почему так происходит, что делать, если пришел штраф?

Как работает «подстава» с номерами-призраками

Владельцы фур используют номера-дублеры, которые часто совпадают с регистрационными знаками легковых машин. В итоге штрафы от Ространснадзора за перевес, которые могут достигать 600 тысяч рублей, приходят непричастным автовладельцам.

«Их (номера-дублеры. — NEWS.ru) используют для ложной идентификации грузовиков на автоматических пунктах весогабаритного контроля (АПВГК). Свои реальные штрафы мошенники-перевозчики перекладывают на законопослушных автовладельцев», — приводят «Известия» слова руководителя экспертного центра «Пробок.нет», адвоката Александра Шумского.

Такой случай произошел с автомобилистом из Омска. В мае он получил письмо из Ространснадзора, пишут СМИ, в котором его универсал Chevrolet Lacetti числился как шеститонный автопоезд высотой почти пять метров, на который выписан штраф на 600 тысяч рублей за перевозку крупногабаритного груза, превышающего предельные значения на 0,79 м. Постановление сопровождалось фотографией капотного магистрального тягача Kenworth Т200.

Грузовик заработал штраф на дороге Сургут — Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе, около Надыма — в двух тысячах километрах от Омска. Пострадавший рассказал, что для обжалования постановления ему предложили съездить в региональное отделение, которое вынесло постановление, — в Тверь. В ответ на дистанционный запрос пришло предложение обратиться в суд.

«Суд отменил постановление, однако для этого пришлось потратить немало сил и привлекать юриста. Аналогичные случаи фиксируются и при проезде платных дорог с системой „Свободный поток“», — заявил Шумский.

Почему это работает

Камера АПВГК корректно считывает подложный номер, установленный на тягаче, но система не в состоянии распознать, что этот регистрационный знак в базе ГАИ числится за условной легковушкой, а не за 40-тонной фурой, объяснил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.

«Поймать их за руку на месте сложно, так как Ространснадзор и МВД нечасто контролируют процесс прохождения АПВГК, эти пункты работают в автоматическом режиме. После проезда пункта дальнобойщики снимают дубликаты и возвращают свои подлинные регистрационные знаки», — отметил президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Что делать, если пришел штраф

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцэер заявил РБК, что получившим подобный штраф непричастным автовладельцам следует обращаться в компетентные органы, которые назначили санкции.

«Я находился там-то и там-то. Моя машина, технические возможности моего автомобиля не позволяют нести такой груз. Прошу разобраться. Если это не действует — заявление в полицию», — объяснил он.

Хайцэер указал, что к этой ситуации «можно притянуть несколько статей Административного и Уголовного кодексов».

Автоюрист Дмитрий Славнов уточнил, что в соответствии с КоАП управление автомобилем с подложным номером — довольно серьезное нарушение, за него грозит лишение прав на срок от шести месяцев до одного года. Найти «действительную» машину непросто, но в случае получения штрафа следует как можно скорее его обжаловать, а затем заниматься поиском нарушителя. При заявлении на обжалование нужно предоставить документы на машину — как минимум свидетельство о регистрации и ПТС.

