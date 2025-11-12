Войска беспилотных систем появились в России: структура, задачи, эмблема

В Вооруженных силах Российской Федерации появились войска беспилотных систем. Что об этом известно, каковы структура и задачи новых формирований, зачем нужен новый род войск, какая у них эмблема?

Каковы структура и задачи войск беспилотных систем

Замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов рассказал, что структура нового рода войск уже организована, назначен руководитель и сформированы органы военного управления на всех уровнях.

«Сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск», — заявил Иштуганов.

По его словам, наращивание боевого состава уже существующих частей и создание новых все еще продолжается. В состав назначают операторов, инженеров, техников и других специалистов.

Новый род войск выполняет задачи, такие как поражение целей, разведка, доставка продуктов и боеприпасов на передний край, минирование и эвакуация раненых с поля боя.

Иштуганов добавил, что ведется работа по созданию высшего учебного заведения войск беспилотных систем.

«Сегодня подготовка специалистов идет и в вузах Минобороны, и в военно-учебных центрах при гражданских вузах, и в общественных организациях, и на предприятиях — изготовителях образцов беспилотных систем», — отметил военный.

Оператор беспилотников группы «Москва» разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии в процессе доработки FPV-дронов для выполнения боевых задач Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Зачем нужен новый род войск

Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание, что впервые о планах по формированию войск беспилотных систем заявили почти год назад, 16 декабря 2024 года. Первое соединение нового рода войск было анонсировано уже на параде 9 мая 2025 года, добавил источник.

«Такое решение назревало давно. До этого операторы дронов числились по другим военно-учетным специальностям — артиллеристами, разведчиками, связистами. Теперь их работа получает официальный статус, собственную структуру и систему управления, что позволит централизовать подготовку, снабжение и применение беспилотных систем на всех уровнях», — указал Telegram-канал «Военная хроника».

По мнению автора Telegram-канала «Канал визионера», новый род войск «решает на современной войне все».

Какая эмблема у войск беспилотных систем

Пресс-служба Минобороны России 12 ноября опубликовала кадры ударов FPV-дронов, управляемых расчетами в составе ГрВ «Запад», по бронетранспортеру M113 американского производства и пикапу с личным составом ВСУ в зоне спецоперации.

На видео засветилась новая эмблема, на которой изображены скрещенные стрела с мечом и микросхема с крыльями.

Есть ли аналогичные войска на Украине

Силы беспилотных систем ВСУ создали на Украине в 2024 году в целях наращивания возможностей обороны с применением беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных устройств. Командующим СБС является Роберт Бровди.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский утвердил полковника Юрия Черевашенко командующим еще одного рода войска: беспилотных систем ПВО. Его целью является создание управляемой сети перехватчиков, работающих в едином контуре с зенитными и радиотехническими подразделениями. До конца ноября планируется выйти на выпуск 600–800 БПЛА-перехватчиков в сутки.

