Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:21

Наступление ВС России на Харьков 12 ноября: ВСУ кидают женщин в мясорубку

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 12 ноября 2025 года, правда ли ВСУ кидают женщин в мясорубку, что происходит в Волчанске, когда освободят Купянск?

Какова ситуация на Харьковском направлении в среду, 12 ноября

ВС РФ продвигаются в Волчанске и окрестностях, а также на Хатненском участке; ВСУ с потерями отступают со своих позиций, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В южной части Волчанска „Воины Севера“ с тяжелыми боями заняли 20 зданий и продвинулись на 200 м. В районе Синельниково штурмовые группы „Бесстрашных“, сломив сопротивление противника, продвинулись на 200 м. На участке фронта Меловое — Хатнее наши штурмовики расширили зону безопасности возле российской границы и продвинулись на 500 м по лесополосам. Расчетами ударных БПЛА „Герань-2“ уничтожены позиции 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Великого Бурлука», — уточнил источник.

Как утверждает канал, командование 129-й тяжелой мехбригады из-за ситуации с массовым дезертирством привлекает к выполнению боевых задач военнослужащих-женщин — они отправляются на позиции и выполняют обязанности водителей.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

«Отчаянные меры», — считает пользователь Telegram Иван Б.

На Липцевском участке фронта существенных изменений не наблюдается, ВСУ не предпринимали активных действий, добавили авторы.

«Российские войска освободили восточную часть Купянска. Идут бои на станции Купянск-Сортировочный, а также у Купянска-Узлового», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что в Купянске боевые действия идут в восточной части города; южнее боестолкновения разворачиваются вдоль железной дороги.

«Наши выбили ВСУ со станций Оливино и Парк Восточного Прибытия. Бои идут за станцию Купянск-Сортировочный. На северном плацдарме в районе Мелового — Хатнего ВС РФ заняли новые позиции в лесополосах, продвинулись до 500 м», — сообщил Царев.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, потеря ВСУ станции Купянск-Узловой приведет к коллапсу системы логистики Вооруженных сил Украины в данном районе. По его словам, полное освобождение Купянска является вопросом ближайшего времени.

«ВСУ сдают Харьковскую область», — отметили пользователи Сети.

Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более трех с половиной десятков человек личного состава, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также четыре пункта управления БПЛА и три склада материальных средств, утверждает «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Когда ВС РФ могут освободить Купянск

Российские войска могут освободить Купянск в течение недели, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«В общем-то, для ВСУ ничего радостного я сказать не могу. Они повсюду отступают. Я думаю, что мелкие стычки и задержки не позволят остановить наступление наших войск. В течение недели — максимум полутора наши войска выполнят свои задачи», — отметил Матвийчук.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Новый котел для ВСУ, коллапс логистики: новости СВО к утру 12 ноября

Вернулся в РФ, а сим-карта не работает: что случилось, как вернуть связь

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 ноября

наступления
ВС РФ
новости
Харьковская область
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе признали, что Зеленский оторван от реальности
Офтальмолог дал советы, как спасти зрение при сахарном диабете
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Песков сделал заявление о работе российской разведки
Дела минувших дней: российского миллиардера оставили в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.