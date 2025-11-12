Наступление ВС России на Харьков 12 ноября: ВСУ кидают женщин в мясорубку

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 12 ноября 2025 года, правда ли ВСУ кидают женщин в мясорубку, что происходит в Волчанске, когда освободят Купянск?

Какова ситуация на Харьковском направлении в среду, 12 ноября

ВС РФ продвигаются в Волчанске и окрестностях, а также на Хатненском участке; ВСУ с потерями отступают со своих позиций, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В южной части Волчанска „Воины Севера“ с тяжелыми боями заняли 20 зданий и продвинулись на 200 м. В районе Синельниково штурмовые группы „Бесстрашных“, сломив сопротивление противника, продвинулись на 200 м. На участке фронта Меловое — Хатнее наши штурмовики расширили зону безопасности возле российской границы и продвинулись на 500 м по лесополосам. Расчетами ударных БПЛА „Герань-2“ уничтожены позиции 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Великого Бурлука», — уточнил источник.

Как утверждает канал, командование 129-й тяжелой мехбригады из-за ситуации с массовым дезертирством привлекает к выполнению боевых задач военнослужащих-женщин — они отправляются на позиции и выполняют обязанности водителей.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Отчаянные меры», — считает пользователь Telegram Иван Б.

На Липцевском участке фронта существенных изменений не наблюдается, ВСУ не предпринимали активных действий, добавили авторы.

«Российские войска освободили восточную часть Купянска. Идут бои на станции Купянск-Сортировочный, а также у Купянска-Узлового», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что в Купянске боевые действия идут в восточной части города; южнее боестолкновения разворачиваются вдоль железной дороги.

«Наши выбили ВСУ со станций Оливино и Парк Восточного Прибытия. Бои идут за станцию Купянск-Сортировочный. На северном плацдарме в районе Мелового — Хатнего ВС РФ заняли новые позиции в лесополосах, продвинулись до 500 м», — сообщил Царев.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, потеря ВСУ станции Купянск-Узловой приведет к коллапсу системы логистики Вооруженных сил Украины в данном районе. По его словам, полное освобождение Купянска является вопросом ближайшего времени.

«ВСУ сдают Харьковскую область», — отметили пользователи Сети.

Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более трех с половиной десятков человек личного состава, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также четыре пункта управления БПЛА и три склада материальных средств, утверждает «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Когда ВС РФ могут освободить Купянск

Российские войска могут освободить Купянск в течение недели, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«В общем-то, для ВСУ ничего радостного я сказать не могу. Они повсюду отступают. Я думаю, что мелкие стычки и задержки не позволят остановить наступление наших войск. В течение недели — максимум полутора наши войска выполнят свои задачи», — отметил Матвийчук.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Новый котел для ВСУ, коллапс логистики: новости СВО к утру 12 ноября

Вернулся в РФ, а сим-карта не работает: что случилось, как вернуть связь

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 ноября