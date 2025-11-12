Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 05:46

Военэксперт объяснил, чем грозит ВСУ потеря станции Купянск-Узловой

Марочко: логистика ВСУ рухнет после освобождения станции Купянск-Узловой

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Взятие российскими войсками станции Купянск-Узловой в Харьковской области приведет к коллапсу системы логистики Вооруженных сил Украины в данном районе, заявил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии информационному агентству ТАСС. По его словам, полное освобождение Купянска является вопросом ближайшего времени.

Под прицелом наших войск Купянск-Узловой. Естественно, взятие данного населенного пункта вообще сведет на нет всю логистику украинского командования в данном районе, — уточнил Марочко.

Заявление Министерства обороны РФ об установлении контроля над восточной частью Купянска свидетельствует о значительном прогрессе в развитии наступления. В настоящее время южные окраины города остаются под контролем украинских военных, однако российские подразделения активно работают над решением этой задачи.

Так, 11 ноября, официальный представитель Минобороны РФ сообщил о полном освобождении восточной части Купянска силами группировки войск «Запад». В этом районе продолжается операция по ликвидации украинских военных, которые оказались в окружении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВС РФ могут освободить Купянск в течение недели. По его мнению, перед этим российским военным предстоит столкнуться с масштабными формированиями ВСУ.

Купянск
Андрей Марочко
освобождения
логистика
