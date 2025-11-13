Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:46

Суд изменил порядок рассмотрения иска «Культурной службы» к Киркорову

Суд в Москве рассмотрит иск «Культурной службы» к Киркорову в обычном порядке

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Арбитражный суд Москвы изменил порядок рассмотрения иска ООО «Культурная служба» к певцу Филиппу Киркорову, который требует от артиста около 7,7 млн рублей, пишет РИА Новости. Теперь дело будут рассматривать не в упрощенном, а в общем производстве.

Изначально суд планировал упрощенное рассмотрение, проводя его без очных слушаний на основе представленных документов. Однако, как пояснили в суде, сумма финансовых претензий значительно превышает установленный законом лимит для такого формата — 600 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, кем является Киркоров.

Предварительное заседание по данному делу назначили на 26 января. Основания для финансовых требований к поп-королю российской эстрады пока остаются без подробностей. Сам артист пока не комментировал сложившуюся ситуацию.

Ранее стало известно, что «Культурная служба» подала иск к Киркорову. Компания занимается организацией билетных касс, работает с концертными залами и театрами. Сумма, указанная в заявлении, составляла 7,6 млн рублей.

суды
иски
Филипп Киркоров
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как выбрать долговечную и бюджетную новогоднюю елку
В Германии обнаружили дикий полиовирус
Раскрыта новая многоходовая схема мошенников с имитацией взлома
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Пожилая пара пострадала при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей
В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.