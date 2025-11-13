Суд изменил порядок рассмотрения иска «Культурной службы» к Киркорову Суд в Москве рассмотрит иск «Культурной службы» к Киркорову в обычном порядке

Арбитражный суд Москвы изменил порядок рассмотрения иска ООО «Культурная служба» к певцу Филиппу Киркорову, который требует от артиста около 7,7 млн рублей, пишет РИА Новости. Теперь дело будут рассматривать не в упрощенном, а в общем производстве.

Изначально суд планировал упрощенное рассмотрение, проводя его без очных слушаний на основе представленных документов. Однако, как пояснили в суде, сумма финансовых претензий значительно превышает установленный законом лимит для такого формата — 600 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, кем является Киркоров.

Предварительное заседание по данному делу назначили на 26 января. Основания для финансовых требований к поп-королю российской эстрады пока остаются без подробностей. Сам артист пока не комментировал сложившуюся ситуацию.

Ранее стало известно, что «Культурная служба» подала иск к Киркорову. Компания занимается организацией билетных касс, работает с концертными залами и театрами. Сумма, указанная в заявлении, составляла 7,6 млн рублей.