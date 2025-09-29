Полицейские тащили пьяного пассажира самолета по полу под аплодисменты People: полиция вывела мужчину с борта самолета после отказа пристегнуть ремень

Пьяного пассажира, отказавшегося пристегнуть ремень, полицейские вынесли, протащив по полу, из самолета под аплодисменты окружающих, сообщает издание People. Инцидент произошел 13 сентября на рейсе из Манчестера на Ибицу. По словам очевидцев, мужчину долго уговаривали подчиниться требованиям безопасности, но безрезультатно — вмешаться пришлось полиции.

Он был в состоянии алкогольного опьянения и отказывался пристегнуть ремень безопасности, — рассказала пассажирка Кармела Коласурдо.

Ранее пьяного мужчину задержали за агрессивное поведение в аэропорту Екатеринбурга. По данным ведомства, он остался в кафе после того, как проводил знакомого, и продолжал употреблять спиртное, нарушая общественный порядок. Нарушитель выкрикивал нецензурные выражения, отказывался подчиняться законным требованиям полиции, после чего к нему была применена физическая сила и надеты наручники.

Кроме того, молодой человек упал на рельсы в московском метро. По предварительной информации, причиной происшествия стало алкогольное опьянение. Медики не выявили у него серьезных травм, однако предложили госпитализацию.