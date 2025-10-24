Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 05:00

В Роскачестве назвали причины возникновения частых конфликтов в коллективе

Роскачество: иерархическая структура приводит к частым конфликтам в коллективе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иерархическая структура приводит к частым конфликтам в рабочем коллективе, заявила NEWS.ru эксперт Роскачества и руководитель проектов по внедрению процессов и инструментов Beyond Taylor Ульяна Новиченко. По ее словам, к основным источникам напряженности также относится непрозрачность процессов, когда сотрудники не понимают логику принятия решений.

Частые конфликты в коллективе возникают из-за системных проблем в организации, а не из-за случайных недоразумений. Непрозрачность процессов становится первым источником напряженности. Когда сотрудники не понимают логику принятия решений, не имеют доступа к полной информации, начинается распространение слухов и домыслов. Это создает почву для недоверия и взаимных обвинений. Иерархическая структура также играет негативную роль. Чем больше уровней между рядовым сотрудником и руководством, тем хуже коммуникация. В результате этого руководство не слышит реальных проблем, а сотрудники не понимают стратегических решений, — пояснила Новиченко.

Она добавила, что дополнительную напряженность создает разрыв между декларируемыми корпоративными ценностями и реальными действиями руководства. По ее словам, это подрывает веру сотрудников в справедливость. Эксперт отметила, что негативную роль также играет отсутствие перспектив карьерного роста.

При разрыве между словами и делами, когда декларируемые ценности не соответствуют реальным действиям руководства, сотрудники теряют веру в справедливость, начинают конфликтовать. Отсутствие развития также создает дополнительную напряженность в коллективе. Если команда не видит перспектив роста, не получает поддержки в профессиональном развитии, это приводит к снижению мотивации, росту недовольства и увеличению конфликтности. Чтобы снизить количество конфликтов на работе, необходимо внедрить прозрачную систему принятия решений, развивать культуру обратной связи и обеспечить четкую систему метрик и показателей, — резюмировала Новиченко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что борьба за власть, деньги и распределение обязанностей в условиях замкнутого пространства могут привести к напряженности в коллективе и дракам на рабочем месте. По его словам, в любой группе, вынужденной длительное время находиться вместе, неизбежно возникают трения, которые перерастают в открытые столкновения.
