Увольнение с ТВ, отъезд в США, личная жизнь, СВО: куда пропала Ольга Шелест

После начала специальной военной операции некогда одна из самых популярных телеведущих России Ольга Шелест пропала из поля зрения СМИ. Чем она занимается в настоящее время, почему переехала из РФ?

Как прославилась Ольга Шелест

Ольга Шелест появилась на свет 23 января 1977 года в городе Набережные Челны. После окончания школы она поступила на факультет журналистики в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина.

Популярность пришла к ней в конце 1990-х, когда она начала вести шоу «Бодрое утро» на MTV в паре с Антоном Комоловым. Вместе с коллегой Шелест также участвовала в программе «Правило Буравчика».

Она также вела программы на таких каналах, как «Россия 1», МУЗ-ТВ, СТС, ТВЦ и других.

Телеведущая неоднократно выступала в роли комментатора на конкурсах «Евровидение» и «Детское Евровидение». Она также является лауреатом престижной телевизионной премии ТЭФИ.

Шелест известна не только как актриса, но и как мастер дубляжа и озвучивания. Ее голос можно услышать в роли мамонтихи Элли в мультфильме «Ледниковый период — 2» и его продолжениях. Кроме того, она озвучила Мишель Родригез в анимационном фильме «Смурфики: Затерянная деревня».

Сама Шелест также снималась в кино. Ее можно увидеть в таких фильмах, как «Карусель», «Невеста любой ценой», «Про Диму», «Жги!» и «Букабу».

Также Шелест пробовалась в сериал «Моя прекрасная няня».

Как сложилась личная жизнь Ольги Шелест

Ольга Шелест состоит в браке с Алексеем Тишкиным, который является режиссером, продюсером и клипмейкером. Вместе они участвовали в запуске канала MTV.

«Мы — партнеры, друзья, кореша, это самый близкий мой человек, которому я могу доверить все, между нами нет каких-то стен, преград, табуированных тем», — говорила Шелест.

Свадьбу пара сыграла в Нью-Йорке в 2013 году. Супруги воспитывают двух дочерей: Музу и Айрис.

Когда Шелест уехала из РФ и чем занимается сейчас

В 2022 году популярная телеведущая внезапно прекратила сотрудничество с телеканалом, отказавшись от всех проектов. Вместе с семьей она эмигрировала в США, что фактически положило конец ее успешной карьере, пишет портал «Страсти».

При этом Шелест не высказывала свою позицию по поводу СВО. Однако она стала реже вести социальные сети и перешла на использование английского языка для публикаций в своем личном блоге.

Как пишет портал, подруга и коллега телеведущей Тутта Ларсен в 2024 году выразила сожаление, что Ольга приняла решение об отъезде из страны. При этом она выступила в защиту Шелест, отметив, что та «поступила по-человечески», отказавшись критиковать людей, с которыми дружила и работала.

«Это все очень печально… Кстати, Оля, надо отдать ей должное, сделала выбор и следует ему, не обливая грязью свою страну, не высказываясь публично. Она просто решила, что ей с нами не по пути. Человек сделал выбор жить в другой культуре. Дай бог, чтобы у нее на это были материальные возможности», — заявила Ларсен.

