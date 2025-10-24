Блиновская сумела вернуть многомиллионный актив

Арбитражный суд Москвы полностью восстановил права блогера Елены Блиновской на компанию «Сады Адыгеи», передает РИА Новости со ссылкой на документы. Ее стоимость превышает 21 млн рублей. Решение было вынесено по иску финансового управляющего Блиновской. Суд признал незаконными действия по изменению состава участников общества, в результате которых доля Блиновской была уменьшена.

Были аннулированы решения о сокращении доли Натальи Блиновской, жены брата блогера, со 100% до 50% и о вхождении в бизнес Людмилы Цулаевой. Также суд отменил заявление о выходе Натальи Блиновской из состава учредителей. В результате суд постановил вернуть 100% доли Елене Блиновской.

Судом применены последствия недействительности сделок в виде восстановления права собственности Елены Блиновской на 100% долей в ООО «Сады Адыгеи», номинальной стоимостью 10 тыс. рублей, действительной стоимостью более 21 миллиона рублей, и внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

Ранее в СПЧ призвали суд дать Блиновской отсрочку из-за наличия детей в возрасте до 14 лет. Правозащитница Ева Меркачева убеждена, что дело «королевы марафонов» стоит пересмотреть.





