Ушел из жизни экс-уполномоченный по правам человека в Прикамье

Скончался экс-уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков скончался на 50-м году жизни, сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, Миков посвятил свою жизнь служению людям и внес значительный вклад в развитие Пермского края.

Павел Владимирович Миков появился на свет 28 июня 1976 года в городе Губахе Пермского края. В 2008 году он был назначен на должность уполномоченного по правам ребенка в своем регионе. В 2011 году он стал председателем координационного совета уполномоченных по правам ребенка в Приволжском федеральном округе.

С 2017 по 2022 год Павел Миков занимал пост омбудсмена Пермского края. После этого он возглавил пермский колледж «Оникс» и руководил научно-методическим отделом музея-заповедника «Пермь-36». В последние годы Миков активно занимался экскурсионной деятельностью.

