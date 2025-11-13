Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 10:18

Ушел из жизни экс-уполномоченный по правам человека в Прикамье

Скончался экс-уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков скончался на 50-м году жизни, сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, Миков посвятил свою жизнь служению людям и внес значительный вклад в развитие Пермского края.

Павел Владимирович Миков появился на свет 28 июня 1976 года в городе Губахе Пермского края. В 2008 году он был назначен на должность уполномоченного по правам ребенка в своем регионе. В 2011 году он стал председателем координационного совета уполномоченных по правам ребенка в Приволжском федеральном округе.

С 2017 по 2022 год Павел Миков занимал пост омбудсмена Пермского края. После этого он возглавил пермский колледж «Оникс» и руководил научно-методическим отделом музея-заповедника «Пермь-36». В последние годы Миков активно занимался экскурсионной деятельностью.

Ранее в Свердловской области ушла из жизни Маргарита Медведева — выдающийся врач и бывший руководитель горздрава Свердловска. Ей был 101 год. Медведева посвятила свою жизнь медицине и внесла значительный вклад в развитие здравоохранения региона. Благодаря ее усилиям в городе появилось много лечебных учреждений.

