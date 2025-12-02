Педофил из придорожного кафе: в Перми бизнесмен охотился на школьниц

В Пермском крае в одном из придорожных кафе орудовал педофил, который охотился на школьниц, накачивал их наркотиками и насиловал. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном разбирательстве.

Надругался над девочкой

В Перми задержали 53-летнего предпринимателя Сергея Шилова. Утром в квартиру его 22-летней знакомой ворвались силовики и обнаружили в различных местах, как предполагается, наркотические препараты, а также свернутые в трубочку купюры. Кроме Шилова в квартире были две девушки, а в спальне — целый арсенал секс-игрушек и использованные шприцы.

Следователь сообщила закованному в наручники, в одной рубашке и трусах, мужчине, что ему предъявлено обвинение по ряду статей о наркотиках и половых преступлениях. В полиции уточнили, что мужчина надругался над несовершеннолетними девочками, которых перед этим заставил употребить запрещенные препараты.

«Предварительно установлено, что летом мужчина отдыхал в придорожном кафе в Большесосновском муниципальном округе. Там он познакомился с двумя местными жительницами. Злоумышленник оказал психологическое давление и убедил их употребить наркотическое средство мефедрон. При этом ему было достоверно известно о том, что девушки не достигли совершеннолетия. Затем мужчина воспользовался состоянием наркотического опьянения одной из потерпевших и надругался над ней», — рассказали в пресс-службе УМВД.

В краевом управлении СКР обратились к общественности с просьбой установить иных жертв обвиняемого. Сыщики тем временем проверяют гаджеты Шилова, где надеются найти иные улики.

«По ходатайству следователя СК России обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие полагает, что фигурант может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Если вы пострадали от действий данного гражданина, обратитесь в следственное управление по телефону: 8 (342) 249-54-55», — сообщили в Следственном комитете.

Известно, что бизнесмен запугивал пострадавших девочек, чтобы те не рассказывали никому о произошедшем.

Следы на диване

НТВ уточняет, что преступление было совершено в кабинете придорожного кафе «Казачья застава», что располагается вдали от города в селе Большая Соснова.

Издание «ВКурсе.ру» уточняет, что раньше Шилов был владельцем этого кафе, но из-за долгов выставил заведение на продажу. Выкупила его родная дочь Шилова, а отец продолжал вести все дела.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ищут других пострадавших

При обысках в кабинете придорожного кафе следователи тоже обнаружили вещества, которые могут являться наркотиками. Все находки были отправлены на экспертизу. Кроме того, на диване в кабинете были найдены биологические следы, которые теперь войдут в доказательную базу по уголовному делу.

Некоторые СМИ сообщили, что Шилов является супругом депутата Большесосновской думы Натальи Шиловой. Но в браке они были до 2021 года.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

