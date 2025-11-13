Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 10:24

Врач ответил, грозит ли миру новая пандемия из-за вспышки инфекции в ВСУ

Врач Прокофьев исключил угрозу пандемии из-за вспышки инфекции в ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Миру не угрожает новая пандемия из-за вспышки смертельной инфекции в рядах Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, современные методы лечения позволяют эффективно справляться с бактериями.

Что касается опасности для нас, то мы не говорим о пандемии. Мы говорим о том, что может появиться бактерия, устойчивая к существующим видам антибиотиков. Если будет происходить заражение внутри России, то, безусловно, она будет устойчива. Придется использовать резервы — определенные редко используемые антибиотики для суперинфекций. Нужно будет снова подбирать чувствительность антибактериальных препаратов и использовать резервы. Это не приведет к пандемии однозначно, потому что пути решения есть, — пояснил Прокофьев.

Он подчеркнул, что, несмотря на заявление об отсутствии новых антибиотиков, существуют альтернативные методы лечения, включая комбинированные подходы и усиление терапии за счет внедрения дополнительных методик. По его словам, необходимо учитывать, что бактерии, развивающиеся при ранениях, имеют свои особенности, обусловленные загрязнением и ослабленным иммунитетом.

Ранее сообщалось, что в ВСУ зафиксировали случаи газовой гангрены — смертельной инфекции, которая без своевременного лечения приводит к летальному исходу. Врачи связывают это с затяжными боями и проблемами с быстрой эвакуацией раненых с поля боя.

инфекции
ВСУ
Украина
врачи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки футболистов попросили запретить Израилю участвовать в играх УЕФА
В России ожидают почти рекордный урожай винограда по итогам года
В Германии раскрыли необычную деталь грядущей призывной системы
Стало известно, сколько средств выделят на инфраструктуру ЖКХ Подмосковья
ФосАгро в Самаре представила программу развития массового детского спорта
Несовершеннолетних студента и школьника допросили после избиения подростков
Раскрыта реальная ситуация по гриппу в Москве
«Ничего не соображает»: ветеран ЦСКА осудил Карпина за матч против Перу
Уловка фальшивого пилота обернулась крупным скандалом в Литве
Роботы-собаки начали помогать в борьбе с лесными пожарами
В Совфеде увидели в заявлении Пескова подтверждение мирных намерений России
«Важнейший вопрос»: раскрыто, почему США отказались конфисковать активы РФ
В МИД РФ высказались о возможном отказе ЕС в помощи Украине из-за коррупции
Памятник Сталину может появиться в одном из городов России
Аршавин объяснил, почему сборная России сыграла вничью против Перу
Врач объяснила, что грозит тем, кто ходит зимой без шапки
Савичева раскрыла нюансы специфики шоу-бизнеса
ЕК передаст Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России
«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу
ЕС решил поддержать Киев на плаву новыми миллиардами
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.