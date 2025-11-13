Врач ответил, грозит ли миру новая пандемия из-за вспышки инфекции в ВСУ

Миру не угрожает новая пандемия из-за вспышки смертельной инфекции в рядах Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, современные методы лечения позволяют эффективно справляться с бактериями.

Что касается опасности для нас, то мы не говорим о пандемии. Мы говорим о том, что может появиться бактерия, устойчивая к существующим видам антибиотиков. Если будет происходить заражение внутри России, то, безусловно, она будет устойчива. Придется использовать резервы — определенные редко используемые антибиотики для суперинфекций. Нужно будет снова подбирать чувствительность антибактериальных препаратов и использовать резервы. Это не приведет к пандемии однозначно, потому что пути решения есть, — пояснил Прокофьев.

Он подчеркнул, что, несмотря на заявление об отсутствии новых антибиотиков, существуют альтернативные методы лечения, включая комбинированные подходы и усиление терапии за счет внедрения дополнительных методик. По его словам, необходимо учитывать, что бактерии, развивающиеся при ранениях, имеют свои особенности, обусловленные загрязнением и ослабленным иммунитетом.

Ранее сообщалось, что в ВСУ зафиксировали случаи газовой гангрены — смертельной инфекции, которая без своевременного лечения приводит к летальному исходу. Врачи связывают это с затяжными боями и проблемами с быстрой эвакуацией раненых с поля боя.