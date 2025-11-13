Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:44

Девушка откусила парню язык во время поцелуя

В киргизском Манасе девушка целовалась с парнем и откусила ему половину языка

Девушка целовалась с парнем и откусила ему половину языка, сообщили в Джалал-Абадской областной больнице. Также молодой человек лишился части губы, передает «Sputnik Кыргызстан». Инцидент произошел 8 ноября, а 25-летний парень попал больницу.

Медики пришили пациенту откушенные части языка и губы, его состояние оценили как стабильное. По словам врачей, парень нормально ест и разговаривает.

Девушку доставили в милицию и допросили. Правоохранители зарегистрировали факт инцидента и назначили экспертизы. При этом пострадавший не имеет к ней претензий.

В Индонезии 28-летняя Винди Синтия отрезала гениталии своему любовнику из-за того, что он купил своей супруге новый мотоцикл. Девушка целую неделю готовилась к преступлению, которое совершила во время интимной близости.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш 20-летняя девушка нанесла серьезные травмы будущему зятю, который изменил ее сестре и отказался жениться на ней после данных обещаний. По данным источника, она отрезала мужчине гениталии. Пострадавшего обнаружили в спальне.

