Девушка откусила парню язык во время поцелуя

Девушка целовалась с парнем и откусила ему половину языка, сообщили в Джалал-Абадской областной больнице. Также молодой человек лишился части губы, передает «Sputnik Кыргызстан». Инцидент произошел 8 ноября, а 25-летний парень попал больницу.

Медики пришили пациенту откушенные части языка и губы, его состояние оценили как стабильное. По словам врачей, парень нормально ест и разговаривает.

Девушку доставили в милицию и допросили. Правоохранители зарегистрировали факт инцидента и назначили экспертизы. При этом пострадавший не имеет к ней претензий.

