Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 11:45

«Радиостанция Судного дня» повторила в эфире звучавшее накануне СВО слово

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «ржавленье», звучавшее накануне СВО

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «Жужжалка» или «радиостанция Судного дня», после трехдневного молчания оставила загадочное послание, которое уже звучало в эфире 19 февраля 2022 года, передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». На этот раз она транслировала слово «ржавленье». Сообщение прозвучало в 10:55 мск.

НЖТИ 19567 РЖАВЛЕНЬЕ 2888 5408, — сказано в публикации.

Военная станция УВБ-76 начала свое вещание в 1975 году и быстро получила среди радиолюбителей прозвище «Жужжалка» из-за характерного звука. Существует множество теорий по поводу ее предназначения, однако никто точно не знает природу загадочных сообщений и их смысл.

Ранее УВБ-76 передала в эфир новый сигнал на фоне сообщений об упавших в Польше беспилотных летательных аппаратов. 10 сентября в 16:40 по московскому времени прозвучало всего одно слово — «ихтиоз».

До этого «Жужжалка» передала два новых сообщения. Две новые шифровки вышли с перерывом в 30 минут. Первая была передана в 14:13 мск — станция транслировала слово «токосъемник». В 14:37 мск станция передала шифровку, которая содержала только слово «файлораек».

послания
УВБ-76
радио
сообщения
