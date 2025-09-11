«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после инцидента с БПЛА в Польше

Радиостанция УВБ-76, более известная как «радиостанция Судного дня», передала в эфир новый сигнал на фоне сообщений об упавших в Польше беспилотниках. Согласно информации Telegram-канала «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность, 10 сентября в 16:40 по московскому времени прозвучало всего одно слово — «ихтиоз».

Сообщение за сегодня: НЖТИ 11866 ИХТИОЗ 3254 4627, — отметил канал.

УВБ-76 является военной радиостанцией, созданной в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой». Несмотря на многочисленные исследования и спекуляции, точная цель работы радиостанции «Судного дня» остается неизвестной.

Ранее «жужжалка» вышла в эфир и передала сразу два таинственных послания — «вокзальный» и «азооспермия». Последнее слово означает патологию, при которой у мужчин в эякуляте отсутствуют сперматозоиды, что приводит к невозможности зачатия.

До этого радиостанция «Судного дня» повторила слова, которые звучали перед началом спецоперации. В 16:06 по московскому времени 21 августа УВБ-76 сначала объявила слово «нутобуеф», а спустя час, в 17:17, последовал еще один сигнал, содержащий слово «микротрон».